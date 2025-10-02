Bloomberg: немецкий министр Шнайдер попал в больницу после встречи с Мерцем

Министр транспорта ФРГ Патрик Шнайдер оказался в больнице из-за напряженной обстановки, царившей на заседании коалиции немецкого канцлера Фридриха Мерца, сообщило агентство Bloomberg.
«На прошедшем во вторник (30 сентября — прим. ред.) заседании атмосфера была настолько напряженной, что один министр потерял сознание и был срочно доставлен в больницу», — отмечается в публикации.
Журналисты уточнили, что обморок объяснили «перегревом». При этом, как отметили авторы статьи, этот инцидент «красноречиво описывает» ситуацию с правительством Мерца.
Они пояснили, что почти за пять месяцев нахождения на посту канцлера ему с трудом удаётся достичь коалиционного консенсуса по важнейшим вопросам. Авторы публикации подчёркивают, что такая ситуация мешает реализации кампании по сокращению регулирования со стороны ЕС и ограничению полномочий Брюсселя.
В связи с этим Мерц решил собрать правительство на двухдневную встречу, однако в рамках мероприятия члены кабинета так и не смогли договориться по политике в области климата, санкциям против Израиля и сокращению социального обеспечения.
Напомним, в конце сентября Bloomberg со ссылкой на анонимного дипломата сообщало, что канцлер ФРГ хочет вернуть Берлину статус центра принятия ключевых решений в Европе. Также появилась информация, что Мерц выразил своё недовольство работой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив её в стремлении к полному подчинению стран-участниц руководству ЕС.