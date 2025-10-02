Резкое пике: FT узнала о проблемах Patriot с перехватом российских ракет над Украиной

Теперь ракеты, двигаясь по стандартной траектории, в дальнейшем отклоняются и резко пикируют вниз или маневрируют, уклоняясь от перехватчиков Patriot. По словам бывшего украинского чиновника, это стало серьёзной проблемой, особенно на фоне сокращения поставок вооружений из США.