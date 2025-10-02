Филат: Молдавия стала первой в мире по депопуляции

Молдавия заняла первое место в мире по депопуляции среди стран с населением более 1 млн человек, заявил экс-премьер, глава Либерально-демократической партии Влад Филат.
Он подчеркнул, что Молдавия столкнулась с самым большим и сложным кризисом и он должен стать абсолютным приоритетом любой программы правления страной. «Необходимы срочные, последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик считает, что страна рискует стать пустым пространством, экспортирующим собственных граждан и импортирующим демографическую катастрофу.
По его словам, в 2024 году численность населения Молдавии сократилась на 2,8%. В том же году в стране была зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 200 лет. Естественный прирост остается глубоко отрицательным. Центральным явлением остается эмиграция: ежегодно из страны уезжают десятки тысяч граждан, преимущественно молодых и трудоспособных.
Филат подчеркнул, что ускоренная депопуляция — реальность, напрямую ударяющая по рынку труда, по пенсионной системе, образованию и национальной безопасности.