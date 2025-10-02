Филат: Молдавия стала первой в мире по депопуляции

По его словам, в 2024 году численность населения Молдавии сократилась на 2,8%. В том же году в стране была зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 200 лет. Естественный прирост остается глубоко отрицательным. Центральным явлением остается эмиграция: ежегодно из страны уезжают десятки тысяч граждан, преимущественно молодых и трудоспособных.