Филат: Молдавия стала первой в мире по депопуляции

Экс-премьер заявил о самом большим и сложном кризисе, с которым столкнулась Молдавия.

Источник: Аргументы и факты

Молдавия заняла первое место в мире по депопуляции среди стран с населением более 1 млн человек, заявил экс-премьер, глава Либерально-демократической партии Влад Филат.

Он подчеркнул, что Молдавия столкнулась с самым большим и сложным кризисом и он должен стать абсолютным приоритетом любой программы правления страной. «Необходимы срочные, последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения», — написал Филат в своем Telegram-канале.

Политик считает, что страна рискует стать пустым пространством, экспортирующим собственных граждан и импортирующим демографическую катастрофу.

По его словам, в 2024 году численность населения Молдавии сократилась на 2,8%. В том же году в стране была зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 200 лет. Естественный прирост остается глубоко отрицательным. Центральным явлением остается эмиграция: ежегодно из страны уезжают десятки тысяч граждан, преимущественно молодых и трудоспособных.

Филат подчеркнул, что ускоренная депопуляция — реальность, напрямую ударяющая по рынку труда, по пенсионной системе, образованию и национальной безопасности.