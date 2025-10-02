В совет директоров «Самрук-Казына» приняли нейросеть

Нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) показали Токаеву в ходе форума Digital Bridge 2025 в Астане.
SKAI разработан на основе ИИ, он стал первым в регионе цифровым независимым членом Совета директоров с правом голоса. SKAI станет новым инструментом повышения прозрачности и качества корпоративного управления.
Нейросеть анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения совета директоров с 2008 года и другие материалы, накопленные с момента основания Фонда.
Назначение нейросети на основе ИИ в Совет директоров — это квантовый скачок: технологии и люди начинают принимать решения вместе, а цифровизация выходит за рамки процессов и становится частью философии руководства.
SKAI функционирует в закрытом контуре на втором в Казахстане суперкомпьютере Al Farabium от «Казахтелекома». Таким образом, информация не покидает пределы страны, подчеркнули в «Самрук-Казына». Высокая вычислительная мощность нейросети обеспечивает надежность и скорость анализа. За основу системы взята казахстанская языковая модель Alem LLM.