Для Трампа проведут закрытый брифинг по разведке

Согласно графику, брифинг начнется в 11:00 по местному времени (18:00 мск). Он пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Что будут обсуждать на встрече, не раскрывается.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США намерены предоставить Украине данные разведки, которые она сможет использовать для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Как утверждает WSJ, Украина планирует начать наступление, для которого потребуется помощь американской разведки.
