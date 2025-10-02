Для Трампа проведут закрытый брифинг по разведке

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США намерены предоставить Украине данные разведки, которые она сможет использовать для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Как утверждает WSJ, Украина планирует начать наступление, для которого потребуется помощь американской разведки.