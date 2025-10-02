Ричмонд
Противолодочные самолёты ТОФ провели учения с дозаправкой в воздухе

Экипажи Ту-142МЗ успешно провели более 15 стыковок с Ил-78 на высоте 5 км.

Источник: PrimaMedia.ru

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота отработали в ходе учений дозаправку в воздухе от самолёта Ил-78М Воздушно-космических сил России. Тренировки проходили на базе Каменный Ручей в дневное и ночное время, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.

Дозаправка осуществлялась на высотах до 5 тысяч метров при скорости около 500−600 км/ч с использованием шлангово-конусной системы. Всего экипажи провели пять учебных вылетов и успешно выполнили более 15 стыковок с топливозаправщиком.

Этот элемент подготовки считается одним из наиболее сложных в лётной практике. Его отработка позволяет значительно расширить радиус действия противолодочной авиации и выполнять задачи в отдалённых районах мирового океана.

Перед выполнением практических полётов лётный состав прошёл теоретический курс и тренировку на специализированных тренажёрах, что обеспечило высокий уровень безопасности и точности при взаимодействии с заправщиком в воздухе.

Напомним, подразделения береговых ракетных войск Тихоокеанского флота проводят полевой выход в рамках плана боевой подготовки. Расчёты мобильных ракетных комплексов «Бастион» совершили марш из районов постоянной дислокации и развернулись на указанной прибрежной территории.