Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока», — говорится в материале.

Этот инцидент подчеркивает недовольство Европейского союза венгерским лидером, который использует право вето для блокировки введения санкций против России и вступления Украины в ЕС, пишет издание.

Позиция Венгрии по Украине

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции соседней страны, которое имело бы юридическую силу, потому что Будапешт не поддерживает ее, а этот вопрос необходимо решать единогласно.

Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.

Орбан отмечал, что вступление Украины в объединение разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, без согласия Будапешта страна никогда не станет членом Евросоюза.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не верит в способность Киева выполнить критерии для вступления в ЕС.

