От Пухляковского до Красносулинского: губернатор назвал лучшие поселения региона

Состязание проводилось среди муниципальных образований в трех категориях: с численностью населения до 3 тысяч человек, свыше 3 тысяч жителей и среди административных центров муниципальных районов.
В категории малых поселений призовые места заняли Пухляковское сельское поселение Усть-Донецкого района, Красноармейское сельское поселение Зерноградского района и Калач-Куртлакское сельское поселение Советского района. Среди более крупных муниципалитетов лучшими были признаны Анастасиевское сельское поселение Матвеево-Курганского района, Мелиховское сельское поселение Усть-Донецкого района и Краснополянское сельское поселение Песчанокопского района.
Среди административных центров районов победу одержали Тацинское сельское поселение Тацинского района, Матвеево-Курганское сельское поселение Матвеево-Курганского района и Красносулинское городское поселение Красносулинского района. Как отметил губернатор, конкурс помогает распространять лучшие практики муниципального управления и мотивирует жителей активнее участвовать в благоустройстве своих территорий.
Напомним, что при определении победителей учитывались эффективность управления муниципальными финансами, качество работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития физической культуры и спорта, а также организация досуга населения.