Кочанова: сенаторы Беларуси и РФ начали подготовку Форума регионов

В верхней палате белорусского парламента прошла встреча с заместителем председателя Совета Федерации России Юрием Воробьевым, на которой и обсуждались вопросы подготовки данного форума, сообщила БелТА.
Работаем по всем направлениям для дальнейшего подписания соглашений и контрактов, которые будут заключаться в рамках проведения этого важного мероприятия.
Она назвала важной работу сенаторов двух стран на треке экономического взаимодействия и кооперации между Беларусью и Россией.
Укрепляя экономику, мы укрепляем в целом наше Союзное государство.
Это говорит о том, что страны, которые сегодня мыслят в одном направлении, объединяются. Поэтому наше сотрудничество в рамках Союзного государства очень важно. В таких структурах мы взаимодействуем четко.
В свою очередь зампред Совета Федерации России Юрий Воробьев также отметил роль парламентариев двух стран в вопросах экономической интеграции Беларуси и России.
Он также сообщил, что с 2026 года Форумы регионов планируется проводить один раз в два года. По словам Воробьева, это связано с появлением еще одного форума ― патриотического, который будет проходить накануне 9 Мая. Но спикеры Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России будут проводить встречи между форумами по актуальным темам.