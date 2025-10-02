Ричмонд
Кочанова: сенаторы Беларуси и РФ начали подготовку Форума регионов

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Белорусские и российские сенаторы начали готовить XIII Форум регионов, он запланирован на 2026 год, местом проведения станет Минск и Минская область, сообщила спикер Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Источник: Sputnik.by

В верхней палате белорусского парламента прошла встреча с заместителем председателя Совета Федерации России Юрием Воробьевым, на которой и обсуждались вопросы подготовки данного форума, сообщила БелТА.

Работаем по всем направлениям для дальнейшего подписания соглашений и контрактов, которые будут заключаться в рамках проведения этого важного мероприятия.

заявила Кочанова

Она назвала важной работу сенаторов двух стран на треке экономического взаимодействия и кооперации между Беларусью и Россией.

Укрепляя экономику, мы укрепляем в целом наше Союзное государство.

подчеркнула Кочанова

При этом она напомнила о том, что Беларусь уже стала полноправным членом ШОС и имеет статус партнера в БРИКС.

Это говорит о том, что страны, которые сегодня мыслят в одном направлении, объединяются. Поэтому наше сотрудничество в рамках Союзного государства очень важно. В таких структурах мы взаимодействуем четко.

отметила она

В свою очередь зампред Совета Федерации России Юрий Воробьев также отметил роль парламентариев двух стран в вопросах экономической интеграции Беларуси и России.

Он также сообщил, что с 2026 года Форумы регионов планируется проводить один раз в два года. По словам Воробьева, это связано с появлением еще одного форума ― патриотического, который будет проходить накануне 9 Мая. Но спикеры Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России будут проводить встречи между форумами по актуальным темам.

