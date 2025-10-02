Путин выступит перед экспертами из 40 стран на «Валдае» в Сочи

Выступление Владимира Путина ожидается в заключительный день форума, после 16:00. Главная тема заседания в этом году сформулирована как «Полицентричный мир: инструкция по применению». Как ранее пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь пойдет о формировании новой системы международных отношений, о том, к каким последствиям может привести многополярность, какие преимущества и вызовы она несет, а также о том, как странам взаимодействовать в условиях глобального изменения политической архитектуры.