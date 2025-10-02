Путин выступит перед экспертами из 40 стран на «Валдае» в Сочи

Президент России Владимир Путин выступит с речью на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая пройдет в Сочи в рамках XXII ежегодной встречи экспертов и политологов со всего мира. Форум, стартовавший 29 сентября, завершится 2 октября, а традиционным финальным событием станет обращение главы государства к участникам.
Выступление Владимира Путина ожидается в заключительный день форума, после 16:00. Главная тема заседания в этом году сформулирована как «Полицентричный мир: инструкция по применению». Как ранее пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь пойдет о формировании новой системы международных отношений, о том, к каким последствиям может привести многополярность, какие преимущества и вызовы она несет, а также о том, как странам взаимодействовать в условиях глобального изменения политической архитектуры.
— Это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше или чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы, — отметил представитель Кремля.
В 2025 году «Валдай» собрал 140 экспертов из более чем 40 государств. Организаторы отмечают, что главная цель дискуссий — поиск решений, позволяющих минимизировать глобальные риски и укрепить устойчивость как отдельных стран, так и международной системы в целом.