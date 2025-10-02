Глеб Никитин встретился с участником «Время героев»

В рамках программы Грачев находится под наставничеством губернатора.
Во время встречи Дмитрий Грачев поделился с главой региона знаниями и навыками, полученными в процессе обучения. Он отметил, что программа помогла ему эффективно влиться в работу министерства и рассказал о ходе стажировки, в ходе которой он познакомился с деятельностью Центра управления регионом Нижегородской области, АНО «Молодежный центр “Высота”», центра «Авангард», Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО), центра компетенций «Госстарт» («КУПНО. Старт»).
В рамках наставничества Грачев также сопровождал губернатора в рабочих поездках в Спасский и Пильнинский округа. «Для меня это колоссальный опыт! Чтобы научиться чему-то, лучше один раз увидеть, оценить ситуацию самостоятельно, ознакомиться с работой глав муниципалитетов, которые непосредственно общаются с жителями», — подчеркнул Дмитрий Грачев.
Глеб Никитин отметил значимость опыта Грачева в работе с семьями участников СВО на местах. «Сейчас это особенно актуально. Участие во встречах с нашими героями и их семьями человека, который сам прошёл специальную военную операцию, позволяет рассматривать вопросы оказания помощи более глубоко и эффективно», — заявил губернатор.
Во время стажировки Дмитрий Грачев не раз участвовал в доставке гуманитарной помощи военнослужащим и жителям новых территорий, организуемой Нижегородской областью. Он отметил, что такие поездки дают возможность лично пообщаться с бойцами и узнать о проблемах, которые требуют решения. Также он информирует военнослужащих о действующих в регионе социальных гарантиях и программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему государственного управления. В этой региональной программе Грачев выступает наставником и помогает одному из ветеранов изучать систему госуправления.
Программа «Время героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Её цель — подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти и государственных компаниях. Обучение длится около двух лет и проходит в очной и дистанционной формах. Второй поток, в который входит Дмитрий Грачев, стартовал в ноябре 2024 года и включает 85 участников.
Региональная программа «Герои. Нижегородская область» продолжает федеральную инициативу. Она реализуется на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного в марте 2025 года между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО. Регистрация на участие завершилась 31 марта, в рамках отбора поступило 1 613 заявок от жителей региона. По итогам анкетирования, тестирования, онлайн- и очных собеседований с заместителем губернатора Андреем Гнеушевым, в основную программу отобрали 60 человек, ещё 30 включили в резервный поток. Для остальных доступен дистанционный курс.
По информации КУПНО, средний возраст участников составляет 38 лет, 75% имеют высшее образование. Среди них — одна женщина и 59 мужчин. Всего на 60 участников приходится 91 награда за достойную воинскую службу.