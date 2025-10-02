Глеб Никитин встретился с участником «Время героев»

Во время стажировки Дмитрий Грачев не раз участвовал в доставке гуманитарной помощи военнослужащим и жителям новых территорий, организуемой Нижегородской областью. Он отметил, что такие поездки дают возможность лично пообщаться с бойцами и узнать о проблемах, которые требуют решения. Также он информирует военнослужащих о действующих в регионе социальных гарантиях и программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему государственного управления. В этой региональной программе Грачев выступает наставником и помогает одному из ветеранов изучать систему госуправления.