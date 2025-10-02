Премьер Бельгии: «коалиция желающих» должна стать «коалицией платящих»

«Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих», — заявил он. Он отметил, что если «все страны этой коалиции внесут свой вклад, то изъятия активов не потребуется». Де Вевер повторил, что Бельгия выступает против экcпроприации активов, поскольку она пока «не получила от стран ЕС необходимых гарантий» о разделении финансовых рисков, с которыми королевство неизбежно столкнется в случае присвоения замороженных на площадке Euroclear в бельгийской юрисдикции около 200 млрд евро суверенных активов РФ.