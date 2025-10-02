Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном, пишут СМИ

Отмечается, что график визита Трампа в три азиатские страны — Малайзию, Японию и Южную Корею — будет насыщенным. В Куала-Лумпуре Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит, в частности, закупки российской нефти. В Токио Трамп, как ожидается, встретится с новым премьером Японии, которого должны избрать в скором времени, а в Южной Корее — как ожидается, с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. В то же время, как пишет издание, китайская сторона еще не подтвердила эту встречу.