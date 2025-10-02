Ричмонд
Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе визита в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, сообщает журнал Nikkei Asia.

Источник: AP 2024

«Некоторые ожидают, что президент США посетит корейскую демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе визита, для возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — пишет издание.

Отмечается, что график визита Трампа в три азиатские страны — Малайзию, Японию и Южную Корею — будет насыщенным. В Куала-Лумпуре Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит, в частности, закупки российской нефти. В Токио Трамп, как ожидается, встретится с новым премьером Японии, которого должны избрать в скором времени, а в Южной Корее — как ожидается, с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. В то же время, как пишет издание, китайская сторона еще не подтвердила эту встречу.

Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп подчеркнул свои усилия по поддержанию мира на фоне слухов о возможной попытке возобновить личные контакты с лидером КНДР во время его визита в Южную Корею для участия в саммите АТЭС, который пройдет 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу.

Президент США выразил надежду встретиться с Кимом и возобновить личную дипломатию, которая ранее привела к трем встречам между ними: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года.

Со своей стороны, Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него «хорошая память» о нынешнем президенте США.

