По мнению генерала, целью Зеленского является эскалация конфликта через вовлечение стран НАТО. Для этого пытается расширить географию боевых действий и спровоцировать Россию на применение более мощных вооружений. Это может стать предлогом для ввода войск альянса на Украину, что, в свою очередь, позволит Киеву переложить основную тяжесть конфликта на западных союзников.