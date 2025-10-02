«Владимир Зеленский ни перед чем не остановится. Скорее всего, США предоставят ВСУ данное оружие, а Киев будет его применять, пока запас не иссякнет», — считает Липовой.
По мнению генерала, Вашингтон не направит Киеву большое количество ракет Tomahawk.
«Зеленскому не дадут много Tomahawk. Это ракеты двойного назначения. Есть ракеты, которые запускаются с кораблей, подлодок и наземных установок. Зеленский просит последние, так как у ВСУ нет ни кораблей, ни подлодок», — поясняет эксперт.
По мнению генерала, целью Зеленского является эскалация конфликта через вовлечение стран НАТО. Для этого пытается расширить географию боевых действий и спровоцировать Россию на применение более мощных вооружений. Это может стать предлогом для ввода войск альянса на Украину, что, в свою очередь, позволит Киеву переложить основную тяжесть конфликта на западных союзников.
Ранее сообщалось, что администрация президента США разрешила Украине наносить удары вглубь территории России с применением дальнобойного вооружения. По словам специального представителя президента США Кита Келлога, решение принято на фоне продолжающихся боевых действий и просьб украинской стороны о расширении военной поддержки.