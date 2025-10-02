В Ростовской области начали присылать электронные повестки

«Повестки будем направлять в письменной форме и дублировать в электронном форме, то есть размещать в личном кабинете на госуслугах. Бумажные повестки могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства, места пребывания, вручены лично работниками военного комиссариата или другими ответственными за военно-учетную работу сотрудниками по месту работы и учебы», — рассказал Егоров.