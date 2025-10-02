Ричмонд
В Ростовской области начали присылать электронные повестки

В Ростовской области с начала осеннего призыва-2025 повестки пригодным к несению воинской службы направляют как в письменном, так и в электронном виде. Об этом рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

Источник: John/CC0

«Повестки будем направлять в письменной форме и дублировать в электронном форме, то есть размещать в личном кабинете на госуслугах. Бумажные повестки могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства, места пребывания, вручены лично работниками военного комиссариата или другими ответственными за военно-учетную работу сотрудниками по месту работы и учебы», — рассказал Егоров.

Осенью 2025 года в Ростовской области хотят призвать порядка 4000 человек для прохождения военной службы.