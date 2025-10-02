Ричмонд
Омский губернатор переназначил четырех глав стратегических управлений

В том числе речь идет об управлениях по защите гостайны и профилактике коррупции.

Источник: Комсомольская правда

На госпортале правовой информации вышли распоряжения губернатора Виталия Хоценко о переназначении четырех руководителей управлений и секретариата в облправительстве. В том числе там идет речь о «старожилах» областной власти.

Еще на один год переназначили начальник управления губернатора по профилактике коррупционных правонарушений Николай Ратушный. Ранее он работал на этом посту с апреля 2023 года.

Также переназначен глава областного мобилизационного управления Николая Степаненко. Он работал в этом качестве и при губернаторе Александре Буркове.

Также Хоценко переназначил в качестве главы секретариата правительства, который обеспечивает работу вице-губернаторов, Владимира Галдина. Он трудился на данном посту вообще при всех омских губернаторах с 90-х годов. То есть и при Леониде Полежаеве, Викторе Назарове, Александре Буркове.

Еще на год продлили полномочия и руководителю управления губернатора по защите гостайны Игоря Романенко.