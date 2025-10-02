Омский губернатор переназначил четырех глав стратегических управлений

Также Хоценко переназначил в качестве главы секретариата правительства, который обеспечивает работу вице-губернаторов, Владимира Галдина. Он трудился на данном посту вообще при всех омских губернаторах с 90-х годов. То есть и при Леониде Полежаеве, Викторе Назарове, Александре Буркове.