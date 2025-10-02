Bild: военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны

По информации издания, у Германии нет полноценной системы противодействия дронам. В частности, армейские войска ПВО были расформированы еще в 2010 году, а система защиты от беспилотников все еще находится в процессе разработки. Кроме того, практически невозможно безопасно сбивать дроны над населенными пунктами и во время полетов гражданской авиации, поскольку обломки и снаряды могут ранить людей, указывает газета.