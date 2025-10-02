Ричмонд
«Великая Молдова» прокомментировала грязную кампанию против оппозиции

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Проводящаяся властями Молдавии грязная кампания против оппозиции говорит о страхе и панике режима президента республики Майи Санду, заявляет оппозиционная партия «Великая Молдова», которую в день парламентских выборов вычеркнули из бюллетеня.

Источник: © РИА Новости

ЦИК Молдавии в день парламентских выборов за полтора часа до закрытия участков аннулировал регистрацию названной партии. Минюст Молдавии 1 октября обратился в суд, чтобы ограничить ее деятельность на 12 месяцев.

Мы стали свидетелями грязной кампании, в которой всё, что невозможно доказать, просто выдается за «очевидное». Ее единственная цель — создать иллюзию угрозы там, где есть лишь демократическая оппозиция. Подключение государственных институтов к этой кампании — яркое свидетельство страха и растущей паники режима, который понимает: его власть ускользает.

говорится в заявлении, опубликованном в партийном Telegram-канале

Партия отмечает, что против нее используются «домыслы, натянутые аналогии и искусственные обобщения», которые не имеют никакого отношения к реальности.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.

В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.

