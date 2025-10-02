Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине

Москва отреагирует «должным образом» в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2024

«Должным образом», — ответил представитель Кремля на вопрос, как Россия будет реагировать на этот шаг (цитата по ТАСС).

Ранее, 28 сентября, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Песков на следующий день уже заявил, что в случае поставки Tomahawk Украине Россия сначала разберется, кто будет вовлечен в процесс их использования, а затем определится с ответной позицией.

По данным The Wall Street Journal, украинский лидер Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км). О том, что Киев за последний год несколько раз просил Вашингтон продать Tomahawk, но получал отказ, писало также издание Axios.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше