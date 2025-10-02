Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине

«Должным образом», — ответил представитель Кремля на вопрос, как Россия будет реагировать на этот шаг (цитата по ТАСС).
Ранее, 28 сентября, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.
Песков на следующий день уже заявил, что в случае поставки Tomahawk Украине Россия сначала разберется, кто будет вовлечен в процесс их использования, а затем определится с ответной позицией.
По данным The Wall Street Journal, украинский лидер Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км). О том, что Киев за последний год несколько раз просил Вашингтон продать Tomahawk, но получал отказ, писало также издание Axios.