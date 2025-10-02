В судах Воронежской области открылись шесть вакансий

Шесть вакансий на должности судей открыли в Воронежской области. Соответствующая информация появилась на сайте региональной ККС.
В частности, требуются:
судья Арбитражного суда Воронежской области;
судья Воронежского областного суда;
председатель Панинского районного суда Воронежской области;
судья Поворинского районного суда Воронежской области;
мировой судья судебного участка № 3 в Советском судебном районе Воронежской области;
мировой судья судебного участка № 4 в Панинском судебном районе Воронежской области.
Необходимый пакет документов от кандидатов принимается в рабочее время в здании облсуда на проспекте Революции, 14А. Последний день приёма — 31 октября 2025 года.