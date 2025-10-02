Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В судах Воронежской области открылись шесть вакансий

Заявки от кандидатов принимаются до 31 октября 2025 года.

Шесть вакансий на должности судей открыли в Воронежской области. Соответствующая информация появилась на сайте региональной ККС.

В частности, требуются:

судья Арбитражного суда Воронежской области;

судья Воронежского областного суда;

председатель Панинского районного суда Воронежской области;

судья Поворинского районного суда Воронежской области;

мировой судья судебного участка № 3 в Советском судебном районе Воронежской области;

мировой судья судебного участка № 4 в Панинском судебном районе Воронежской области.

Необходимый пакет документов от кандидатов принимается в рабочее время в здании облсуда на проспекте Революции, 14А. Последний день приёма — 31 октября 2025 года.