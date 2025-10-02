Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР

«Можно только сожалеть о такой позиции, которую занимает госпожа Санду», — сказал Песков журналистам.
Ранее Санду в интервью изданию Newsmaker призвала «избавиться от российских войск» в Приднестровье.
