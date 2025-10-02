Ричмонд
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва может только сожалеть в связи с позицией президента Молдавии Майи Санду по поводу присутствия российских военных в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Можно только сожалеть о такой позиции, которую занимает госпожа Санду», — сказал Песков журналистам.

Ранее Санду в интервью изданию Newsmaker призвала «избавиться от российских войск» в Приднестровье.

