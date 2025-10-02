Контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам, однако США еще не ответили на предложение Путина по ДСНВ.
РФ «должным образом» отреагирует на передачу Украине Tomahawk.
США и НАТО задействованы для передачи разведданных Украине.
Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация.
Поведение ЕС в отношении активов РФ похоже на банду грабителей.
Это похоже на банду. Кто-то на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: Ребята, давайте вместе нести ответственность!
Выборы в Молдавии изобиловали нарушениями и странностями.
Молдавские выборы показали, что «добрая половина» молдаван являются сторонниками налаживания отношений с РФ.
Кремль выразил сожаление в связи с занятой Санду позицией по наличию войск РФ в Приднестровье.
Мы, конечно, хотели бы все-таки, чтобы в Молдавии придерживались курса и на налаживание добрых отношений с нашей страной.
Путин примет участие в работе G20.
Участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы G20.
Кабмин принимает необходимые меры по бензину.
Выступления президента России Владимира Путина на «Валдае» каждый раз разные, но всегда интересные.
2 октября после участия в пленарной сессии на «Валдае» Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Они [Путин и Додик] недавно встречались и продолжают активный диалог. По-прежнему много тем для обсуждения.