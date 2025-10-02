Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 2 октября: главное

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге в четверг.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам, однако США еще не ответили на предложение Путина по ДСНВ.

РФ «должным образом» отреагирует на передачу Украине Tomahawk.

США и НАТО задействованы для передачи разведданных Украине.

Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Поведение ЕС в отношении активов РФ похоже на банду грабителей.

Это похоже на банду. Кто-то на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: Ребята, давайте вместе нести ответственность!

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РБК)

Выборы в Молдавии изобиловали нарушениями и странностями.

Молдавские выборы показали, что «добрая половина» молдаван являются сторонниками налаживания отношений с РФ.

Кремль выразил сожаление в связи с занятой Санду позицией по наличию войск РФ в Приднестровье.

Мы, конечно, хотели бы все-таки, чтобы в Молдавии придерживались курса и на налаживание добрых отношений с нашей страной.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Путин примет участие в работе G20.

Участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы G20.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кабмин принимает необходимые меры по бензину.

Выступления президента России Владимира Путина на «Валдае» каждый раз разные, но всегда интересные.

2 октября после участия в пленарной сессии на «Валдае» Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Они [Путин и Додик] недавно встречались и продолжают активный диалог. По-прежнему много тем для обсуждения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше