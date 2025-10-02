Глава Башкирии расширил полномочия вице-премьера Руслана Хабибова

Руслан Хабибов, возглавляющий минспорта около семи лет, в начале этого года был повышен до статуса вице-премьера. В его ведении в правительстве Башкирии вошли вопросы демографии, занятости, социальной политики, взаимодействия с профсоюзами, поддержки инвалидов и ветеранов. Кроме того, он курирует деятельность министерства семьи, труда и социальной защиты населения, а также республиканской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.