Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел встречу с министром по ИИ из ОАЭ

Глава государства провел встречу с министром по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

На полях международного форума Digital Bridge2025 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Аль-Оламой и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Глава государства отметил, что ОАЭ являются признанным мировым лидером в применении и развитии технологий ИИ. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте с упором на научные исследования и разработки. В этой связи он отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.