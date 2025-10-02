Главы МИД стран СНГ встретятся 9 октября в Душанбе

По ее словам, предполагается, что по итогам встречи будет одобрен ряд проектов совместных заявлений. Ожидается принятие решений, направленных на укрепление внешнеполитической координации, углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, совершенствование договорно-правовой базы СНГ. Также министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2026 год.