Главы МИД стран СНГ встретятся 9 октября в Душанбе

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 9 октября в Душанбе. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Главы внешнеполитических ведомств подведут предварительные итоги деятельности организации в текущем году и наметят основные направления совместной работы на перспективу. Особое внимание будет уделено вопросам расширения связей Содружества с другими объединениями, запланирован обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, предполагается, что по итогам встречи будет одобрен ряд проектов совместных заявлений. Ожидается принятие решений, направленных на укрепление внешнеполитической координации, углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, совершенствование договорно-правовой базы СНГ. Также министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2026 год.

«Большинство одобренных документов будет передано для последующего рассмотрения Советом глав государств СНГ и Советом глав правительств СНГ», — добавила Мария Захарова.

