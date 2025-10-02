Главы МИД стран СНГ встретятся 9 октября в Душанбе

«Главы внешнеполитических ведомств подведут предварительные итоги деятельности организации в текущем году и наметят основные направления совместной работы на перспективу. Особое внимание будет уделено вопросам расширения связей Содружества с другими объединениями, запланирован обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам», — сказала Мария Захарова.
По ее словам, предполагается, что по итогам встречи будет одобрен ряд проектов совместных заявлений. Ожидается принятие решений, направленных на укрепление внешнеполитической координации, углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, совершенствование договорно-правовой базы СНГ. Также министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2026 год.
«Большинство одобренных документов будет передано для последующего рассмотрения Советом глав государств СНГ и Советом глав правительств СНГ», — добавила Мария Захарова.