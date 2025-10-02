FT: уровень перехвата российских ракет на Украине упал до 6%

15 сентября глава МИД страны Радослав Сикорский после прилета беспилотников на территорию Польши призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. В интервью Die Frankfurter Allgemeine Zeitung политик заявил, что для страны было бы выгодно, если бы Украина попросила сбивать беспилотники над своей территорией. По его мнению, такую возможность нужно обдумать.