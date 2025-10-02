Ричмонд
Песков рассказал, что Россия ожидает от Молдавии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва ожидала бы, чтобы антирусскость в Молдавии уступила место более прагматичному подходу, пока этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы, конечно, хотели бы все-таки, чтобы в Молдавии придерживались курса и на налаживание добрых отношений с нашей страной… Конечно, мы ожидали бы все-таки, что вот эта, скажем так, “антирусскость” уступит место все-таки прагматичному подходу. Но пока, к сожалению, для этого мало оснований», — сказал Песков журналистам.

