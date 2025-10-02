Молдову посадили на иглу страха: Почему в стране даже после выборов продолжаются обыски, аресты и заводятся уголовные дела

Экс-премьер Владимир Филат прокомментировал итоги прошедших парламентских выборов, подчеркнув, что «для властей они были сопряжены с огромным риском лишиться свободы, кабинетов, служебных машин, привилегий», поэтому власть использовала нагнетание истерии и страха. И, по мнению Филата, власть останавливаться не собирается.
"Посадить страну на иглу страха — шаг необратимый, и власть уже не сможет свернуть с этого пагубного пути, всё сильнее нагнетая истерику, — иначе целевая аудитория привыкнет и к новой дозе ужаса. Так общество подталкивают к краю функциональной устойчивости. Искусственно создав ситуацию прострации и массовой робости, власть давит на педаль газа машины повиновения и, пьянея от запаха выхлопных газов социального страха, великодушно дарит обществу абсолютную свободу узника концлагеря, у которого один выбор: спать с открытыми или закрытыми глазами.
Закручивание гаек влечёт за собой новый виток паники, когда необходимо прибегать к ещё более жёстким мерам безопасности, и так до бесконечности. Кто-нибудь знает, какую цену заплатит общество за новый политический «ковид», вакцина против которого смертоноснее самой инфекции? Кто-нибудь измерил среднюю температуру по палате у страны с синдромом постсериальной депрессии, голосующей на эмоциях, вызванных сказками о войне и сериалами о шпионах? Кто-нибудь понимает, что общество однажды протрезвеет и начнёт искать мастера? Руку мастера".
