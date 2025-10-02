Молдову посадили на иглу страха: Почему в стране даже после выборов продолжаются обыски, аресты и заводятся уголовные дела

Закручивание гаек влечёт за собой новый виток паники, когда необходимо прибегать к ещё более жёстким мерам безопасности, и так до бесконечности. Кто-нибудь знает, какую цену заплатит общество за новый политический «ковид», вакцина против которого смертоноснее самой инфекции? Кто-нибудь измерил среднюю температуру по палате у страны с синдромом постсериальной депрессии, голосующей на эмоциях, вызванных сказками о войне и сериалами о шпионах? Кто-нибудь понимает, что общество однажды протрезвеет и начнёт искать мастера? Руку мастера".