В Феодосии проведут учебные стрельбы — когда будет громко в городе

«Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 2 октября, с 15:00 до 17:00 планируется проведение учебных стрельб в районе мыса Феодосия. Резервное время — с 19:00 до 22:00», — сказано в сообщении.
Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.