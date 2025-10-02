Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии проведут учебные стрельбы — когда будет громко в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг будут слышны выстрелы — в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 2 октября, с 15:00 до 17:00 планируется проведение учебных стрельб в районе мыса Феодосия. Резервное время — с 19:00 до 22:00», — сказано в сообщении.

Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.