Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре выбрали нового председателя гордумы и его заместителей

Сергей Рязанов стал председателем думы Самары.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 2 октября состоялось первое заседание городской думы Самары восьмого созыва. Среди прочих вопросов обсуждали кандидатуры тех, кто возглавит представительный орган нового созыва.

«Председателем избран Сергей Владимирович Рязанов», — сообщила пресс-служба гордумы.

Сергей Рязанов является депутатом уже три созыва, с 2018 года был заместителем председателя. А в 2025 году он возглавил комитет «Самара — 450», задача которого — общение с жителями по стратегическому планированию развития.

Заместителями председателя думы стали депутаты Марат Габдрахманов и Евгений Абрамкин. Кроме того, были определены председатели думских комитетов — ими стали Наталья Бисярина, Юрий Левин, Денис Купцов, Максим Максимов, Вячеслав Звягинцев и Андрей Шихторин.