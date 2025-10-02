В Самаре выбрали нового председателя гордумы и его заместителей

В четверг, 2 октября состоялось первое заседание городской думы Самары восьмого созыва. Среди прочих вопросов обсуждали кандидатуры тех, кто возглавит представительный орган нового созыва.
«Председателем избран Сергей Владимирович Рязанов», — сообщила пресс-служба гордумы.
Сергей Рязанов является депутатом уже три созыва, с 2018 года был заместителем председателя. А в 2025 году он возглавил комитет «Самара — 450», задача которого — общение с жителями по стратегическому планированию развития.
Заместителями председателя думы стали депутаты Марат Габдрахманов и Евгений Абрамкин. Кроме того, были определены председатели думских комитетов — ими стали Наталья Бисярина, Юрий Левин, Денис Купцов, Максим Максимов, Вячеслав Звягинцев и Андрей Шихторин.