Глава государства принял основателя Telegram Павла Дурова

Как пишет Акорда, они обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.
Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.
Касым-Жомарт Токаев также встретился с министром по вопросам ИИ, цифровой экономики и удаленной работы ОАЭ Омаром Аль-Оламой и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури.