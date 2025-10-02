Ричмонд
Глава государства принял основателя Telegram Павла Дурова

2 октября 2025 года на полях международного форума Digital Bridge 2025 состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как пишет Акорда, они обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.

Акорда

Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев также встретился с министром по вопросам ИИ, цифровой экономики и удаленной работы ОАЭ Омаром Аль-Оламой и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури.

