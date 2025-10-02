Туск: у России есть преимущество перед Европой в силе духа

Кроме того, польский премьер отметил, что Польша не заинтересована в эскалации конфликта на Украине и противостоянии с РФ. «Перемирие на Украине представляет для нас наивысший приоритет», — отметил он. В то же время премьер-министр подчеркнул, что поражение Украины в конфликте с РФ «будет означать в будущем конец для Польши и Европы».