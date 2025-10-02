Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск: у России есть преимущество перед Европой в силе духа

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что Россия имеет преимущество перед Европой, выражающееся в силе духа.

Источник: AP 2024

«Единственным преимуществом на стороне России является ментальность. Мы намного богаче их и лучше готовы в технологическом плане. Единственное преимущество России — здесь (Туск показал на голову и сердце — прим. ТАСС), это означает, что они готовы к бою, готовы к самопожертвованию, страданиям. Это их психологическое преимущество», — заявил Туск в ходе дискуссии на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляцию его выступления вела служба вещания ЕС.

Кроме того, польский премьер отметил, что Польша не заинтересована в эскалации конфликта на Украине и противостоянии с РФ. «Перемирие на Украине представляет для нас наивысший приоритет», — отметил он. В то же время премьер-министр подчеркнул, что поражение Украины в конфликте с РФ «будет означать в будущем конец для Польши и Европы».

Неформальный саммит ЕС и встреча лидеров Европейского политического сообщества проходят в Копенгагене 1—2 октября.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше