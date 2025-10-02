Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал объявить экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в международный розыск за угрозы в отношении полуострова.
Ранее Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить дальнобойные удары, чтобы киевский режим сделал регион непригодным для жизни. Бывший британский министр также заявил, что «нужно задушить Крым». Кроме того, он призвал использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.
«Бывшего министра островного государства необходимо объявить в международный розыск как военного преступника и пособника терроризма», — сказал Шеремет агентству РИА Новости.
Напомним, депутат назвал слова Уоллеса о Крыме примером нацизма. Как подчеркнул парламентарий, конфликт на Украине мог бы не произойти, если бы не вмешательство Запада во внутренние дела этой страны. Еще одним фактором стала поддержка неонацистских настроений.