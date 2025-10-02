СМИ: Северная Корея готовится к масштабному военному параду

На одном из снимков, сделанном 14 сентября, видны войска в строю и многочисленные военные машины, выстроившиеся в линию. На снимке от 27 сентября видна разнообразная военная техника, включая мобильные пусковые установки. NHK считает, что Пхеньян на параде продемонстрирует свой ядерный потенциал и подаст сигнал о том, что денуклеаризация невозможна.