СМИ: Северная Корея готовится к масштабному военному параду

В четверг южнокорейские военные подтвердили, что Северная Корея готовится провести на следующей неделе крупномасштабный военный парад в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи, сообщают региональные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Южнокорейская газета The Korean Times уточняет, что Северная Корея отмечает годовщины в годы, которые заканчиваются на цифры 0 и 5.

Есть признаки того, что Северная Корея готовится к военному параду с участием десятков тысяч человек. За подготовкой внимательно следят наши военные.

Ли Сон Чжун
пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов

По словам Ли, южнокорейские военные зафиксировали передвижение транспортных средств и некоторого военного оборудования в Северной Корее. Он предположил, что военный парад может состояться в ночное время, «ближе к полуночи или чуть раньше».

Как предполагают аналитики, на параде Пхеньян может продемонстрировать новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-20 или провести ее испытательный запуск в преддверии годовщины.

Японское издание NHK World Japan утверждает, что получило снимки аэропорта Мирим, расположенного недалеко от Пхеньяна, от американской компании Planet Labs PBC. По данным издания, этот аэродром используется для репетиций парада.

На одном из снимков, сделанном 14 сентября, видны войска в строю и многочисленные военные машины, выстроившиеся в линию. На снимке от 27 сентября видна разнообразная военная техника, включая мобильные пусковые установки. NHK считает, что Пхеньян на параде продемонстрирует свой ядерный потенциал и подаст сигнал о том, что денуклеаризация невозможна.