Казахстан и ОАЭ укрепляют IT-партнёрство: новые проекты в области AI

В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
Глава государства отметил, что ОАЭ являются признанным мировым лидером в применении и развитии технологий ИИ. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.
Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте с упором на научные исследования и разработки. В этой связи он отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.
Отдельное внимание участники встречи уделили совместному проекту Smart City, реализация которого идет в соответствии с утвержденным планом.
Как подчеркнул Президент, данный проект станет важной вехой в развитии двустороннего партнерства.