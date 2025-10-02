Ричмонд
Казахстан и Таджикистан расширяют энергетическое и гуманитарное сотрудничество

В рамках Kazakhstan Energy Week — 2025 в Астане состоялась встреча Министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с Министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далером Джума Шофакир, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Ерлан Аккенженов выразил признательность таджикской стороне за участие в форуме, подчеркнув, что это является важным знаком доверия и подтверждением братских отношений между двумя странами.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, включая гуманитарную поддержку. Особое внимание было уделено вопросам электроэнергетики. Министр энергетики РК отметил, что Казахстан готов к подписанию межправительственного соглашения о поставках электроэнергии с Рогунской ГЭС, ранее предусмотренного Меморандумом 2023 года.

«Мы рассматриваем это соглашение как комплексный инструмент, который позволит сбалансировать энергосистему, поддержать сельское хозяйство и укрепить продовольственную безопасность», — отметил Ерлан Аккенженов.

Стороны также обсудили вопросы синхронизации энергосистем Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В этой связи KEGOC и национальные энергетические компании Таджикистана продолжат совместную работу по согласованию технических режимов транзита.

По итогам встречи Ерлан Аккенженов подчеркнул, что данные переговоры дадут большой импульс развитию двустороннего сотрудничества между странами.