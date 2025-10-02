Казахстан и Таджикистан расширяют энергетическое и гуманитарное сотрудничество

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, включая гуманитарную поддержку. Особое внимание было уделено вопросам электроэнергетики. Министр энергетики РК отметил, что Казахстан готов к подписанию межправительственного соглашения о поставках электроэнергии с Рогунской ГЭС, ранее предусмотренного Меморандумом 2023 года.