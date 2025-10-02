Стармер прервал участие в саммите в Дании из-за возможного теракта в Манчестере

Телеканал отметил, что Стармер возвращается в Великобританию на экстренное совещание в связи с произошедшем.
Глава британского правительства в своей социальной сети X (бывш. Twitter) отметил, что «потрясен нападением».
«Мои мысли с близкими всех пострадавших, и моя благодарность экстренным службам и всем спасателям», — написал он.
Ранее в этот день четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Крампсолл в Манчестере. Тогда полиция открыла огонь в отношении нападавшего.