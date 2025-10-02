Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер прервал участие в саммите в Дании из-за возможного теракта в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал свое участие в саммите с представителям ЕС в Дании и возвращается из-за возможного теракта в Манчестере. Об этом 2 октября сообщает Sky News.

Источник: РИА "Новости"

Телеканал отметил, что Стармер возвращается в Великобританию на экстренное совещание в связи с произошедшем.

Глава британского правительства в своей социальной сети X (бывш. Twitter) отметил, что «потрясен нападением».

«Мои мысли с близкими всех пострадавших, и моя благодарность экстренным службам и всем спасателям», — написал он.

Ранее в этот день четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Крампсолл в Манчестере. Тогда полиция открыла огонь в отношении нападавшего.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше