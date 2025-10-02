Стармер прервал участие в саммите в Дании из-за возможного теракта в Манчестере

Ранее в этот день четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Крампсолл в Манчестере. Тогда полиция открыла огонь в отношении нападавшего.