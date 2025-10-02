Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили последствия передачи разведданных ВСУ от США

Поставки американских разведывательных данных и ракет ВСУ не смогут повлиять на ход специальной военной операции. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также подверг критике подход президента США Дональда Трампа, основанный исключительно на бизнес-логике.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий отметил, что США давно предоставляют Украине разведданные, включая информацию со спутников Starlink.

«У нас по Волгограду уже ВСУ бьют дронами, я уже не говорю о приграничных городах. Они как поставляли, так и будут поставлять, пока не получат по зубам сами. Эскалация конфликта от этого не повысится. Она как шла своим чередом, так и идет», — сказал Колесник.

Депутат отметил что Трамп перенес привычные ему бизнес-методы на международную арену. Парламентарий указал, что риелторские схемы плохо применимы в дипломатии, поэтому американский президент постоянно допускает ошибки.

Колесник добавил, что заявлениям Трампа не следует придавать существенного значения, поскольку реальные политические процессы в США определяются не им, а так называемой «глубинной Америкой».

«Относиться к его словам надо так: делить на 29 и исходить из тех данных разведки, которые добывают наши разведслужбы, вот они достоверные. А его болтовня нам ни о чем не говорит», — резюмировал парламентарий.

Согласно ранее поступившим сведениям, администрация США одобрила предоставление Украине разведывательной информации для нанесения ударов вглубь России. Как сообщают американские официальные лица, соответствующее распоряжение для разведсообщества и Министерства обороны уже подписано Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше