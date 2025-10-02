В Госдуме оценили последствия передачи разведданных ВСУ от США

Парламентарий отметил, что США давно предоставляют Украине разведданные, включая информацию со спутников Starlink.
«У нас по Волгограду уже ВСУ бьют дронами, я уже не говорю о приграничных городах. Они как поставляли, так и будут поставлять, пока не получат по зубам сами. Эскалация конфликта от этого не повысится. Она как шла своим чередом, так и идет», — сказал Колесник.
Депутат отметил что Трамп перенес привычные ему бизнес-методы на международную арену. Парламентарий указал, что риелторские схемы плохо применимы в дипломатии, поэтому американский президент постоянно допускает ошибки.
Колесник добавил, что заявлениям Трампа не следует придавать существенного значения, поскольку реальные политические процессы в США определяются не им, а так называемой «глубинной Америкой».
«Относиться к его словам надо так: делить на 29 и исходить из тех данных разведки, которые добывают наши разведслужбы, вот они достоверные. А его болтовня нам ни о чем не говорит», — резюмировал парламентарий.
Согласно ранее поступившим сведениям, администрация США одобрила предоставление Украине разведывательной информации для нанесения ударов вглубь России. Как сообщают американские официальные лица, соответствующее распоряжение для разведсообщества и Министерства обороны уже подписано Трампом.