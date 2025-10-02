Беглов: Переоснащение поликлиник завершено на 97 процентов

Поликлиники Петербурга получили 1354 единицы нового медицинского оборудования с начала года, что составляет 97% от годового плана. На закупку оставшейся техники уже заключены контракты, сообщила пресс-служба Смольного.
— Больше шести лет мы последовательно делаем медицинскую помощь доступнее, качественнее и комфортнее для каждого жителя Петербурга. Модернизация первичного звена здравоохранения — одна из важнейших составляющих этой работы. Все показатели за предыдущие годы достигнуты.
Программа действует с 2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», она финансируется из федерального и городского бюджетов. В этом году объем финансирования превысил 4,7 млрд рублей — почти на 1 млрд больше, чем в 2024 году. Параллельно с оснащением ведется ремонт поликлиник: на 10 объектах работы уже завершены, еще на 9 заключены контракты.
За четыре года действия программы в Петербурге удалось укрепить материально-техническую базу 160 амбулаторно-поликлинических учреждений. Проведены капитальные ремонты с заменой инженерных систем, закуплено более 5 тысяч единиц современного медицинского оборудования, включая сложную диагностическую аппаратуру.