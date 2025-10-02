Беглов: Переоснащение поликлиник завершено на 97 процентов

Программа действует с 2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», она финансируется из федерального и городского бюджетов. В этом году объем финансирования превысил 4,7 млрд рублей — почти на 1 млрд больше, чем в 2024 году. Параллельно с оснащением ведется ремонт поликлиник: на 10 объектах работы уже завершены, еще на 9 заключены контракты.