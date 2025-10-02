Итак, граждане Молдовы в очередной раз выбрали себе «слуг народа». Предварительные данные ЦИК показывают, что новый парламент — это не столько законодательный орган, сколько клуб состоятельных особ, готовых решать (или не решать) наши проблемы.
Что мы получили?
• «Элита» с Декларациями: Самая «впечатляющая» новость: 40 депутатов (почти 40%!) задекларировали годовой доход свыше 1 миллиона леев. Пока большинство страны сводит концы с концами, почти половина «народных избранников» — это миллионеры. Отличный показатель того, насколько они близки к «простому народу».
• Слабеющий ПАС: Правящая партия PAS, по предварительным данным, потеряла часть мандатов и получит всего 55 — всё ещё большинство, но уже не такое триумфальное, как в 2021-м.
• «Старые» Коммунисты и Социалисты: Патриотический блок Додона-Воронина получил всего 26 мандатов и потерял голоса.
• Новички-Сюрпризы: Появились и новые лица, такие как «Альтернатива» (8 мандатов), а также «Наша партия» и «Демократия дома» по 6 мандатов. Посмотрим, как быстро эти «новые» фракции впишутся в старые коррупционные схемы (или создадут свои).
В итоге, парламент снова полон людей, чья средняя зарплата за год равна вашей ипотеке за 10 лет. Теперь у них есть 30 дней, чтобы рассадить свои миллионы в кресла и начать «работать», пишет nemdnews.
Напомним, что к «старым» миллионерам-депутатам ПАС перед выборами выдвинули «новых».
Ну и, к примеру, доход семьи Речана в 2024 году составил 6 936 795 леев, что эквивалентно 19 тыс. леев (975 евро) в день.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Перспектив-то реальных, на самом-то деле, не было и раньше, — высказал свою точку зрения по этому вопросу политолог Виктор Жосу (далее…).
Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.
Задача будущего правления, которое очевидно будет правлением PAS, будет состоять в том, чтобы еще сильнее отключиться от пространства Российской Федерации (далее…).
Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».
А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).