Участников «Флотилии стойкости» депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. МИД Израиля заявил, что «провокация» с прорывом блокады сектора Газа «Флотилией стойкости» завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.

Источник: РИА "Новости"

«Провокация ХАМАС-Сумуд (в переводе с арабского — стойкость — ред.) завершена. Ни одной из яхт … не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры живы и здоровы. Они благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что одно судно из флотилии остается на дистанции в стороне.

«Если оно приблизится, его попытка войти в зону активных боевых действий и прорвать блокаду также будет предотвращена», — добавили в МИД.

В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов «Флотилии стойкости» и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экструдируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.

Участники «Флотилии стойкости» заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.

