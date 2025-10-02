Литва решила продлить запрет на полеты вдоль границы с Беларусью до декабря. Об этом информируют литовские СМИ, пишет ТАСС.
В сообщении сказано, что при учете ситуации в сфере безопасности, а также возможных угроз и рисков, которые связаны с нарушением границы беспилотными летательными средствами, часть воздушного пространства у границы с Беларусью будет закрыта до декабря 2025 года.
Вместе с тем литовская сторона намерена до конца 2025 года завершить подготовку документов, которые в критической ситуации упростят процедуру закрытия воздушного пространства.
Напомним, что Литва приняла решение закрыть небо вдоль части границы с Беларусью 12 августа по причине белорусской-российских учений «Запад-2025».
Кстати, ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.
Тем временем Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.