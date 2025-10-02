Ричмонд
Стало известно имя врио главы Ленинского района Новосибирска

Юрий Овчаренко занял эту должность после трагической гибели Александра Гриба.

В Ленинском районе Новосибирска временно исполняет обязанности главы администрации первый заместитель — Юрий Овчаренко. Он занял эту должность после трагической гибели Александра Гриба, прежнего руководителя, во время отпуска. Инцидент произошел на охоте в Доволенском районе, где Гриб, по предварительным данным, стал жертвой непреднамеренного выстрела.

Следственный комитет по Новосибирской области начал расследование по статье 109, части 1 УК РФ (непредумышленное причинение смерти). По информации следствия, во время охоты один из её участников, намереваясь добыть косулю, не удостоверился в отсутствии людей в зоне выстрела и случайно попал в Александра Гриба, что привело к его мгновенной смерти.

В соответствии с регламентом администрации Ленинского района, назначение главы осуществляется непосредственно мэром Новосибирска.