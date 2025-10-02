Премьер Дании призвала быстрее усиливать оборону Евросоюза

По словам Фредериксен, помощи Украине оказывается слишком мало, и этого недостаточно.
Премьер-министр Дании подчеркнула, что, несмотря на активную работу, Европа должна действовать быстрее.
«Надеюсь, все понимают, что Украина теперь является передовой линией обороны Европы. Мы усердно работаем, но нам нужно торопиться. Поэтому, если мы говорим о перевооружении Европы к 2035 году, то уже слишком поздно. Нам нужно быть в состоянии защитить себя к 2030 году», — цитирует выступление Фредериксен RTVI.
Премьер-министр также указала на необходимость сосредоточить усилия Европы на противодействии кибератакам и рискам саботажа, разработав эффективные методы борьбы с этими вызовами.