Reuters: Белый дом заморозил средства для демократических штатов США

Согласно статье, речь идет о финансировании ряда целевых программ: 18 млрд долларов планировалось выделить на транспортные проекты в Нью-Йорке (где проживают два главных демократа конгресса) и 8 млрд долларов на проекты в области зеленой энергетики в 16 штатах, которыми управляют демократы, включая Калифорнию и Иллинойс.
Хаким Джеффрис, ведущий демократ в палате представителей, заявил, что замораживание финансирования проектов метро и порта в его родном Нью-Йорке приведет к тому, что тысячи людей останутся без работы. А сенатор-республиканец Том Тиллис выразил обеспокоенность тем, что блокировка средств на инфраструктуру Нью-Йорка может затруднить конгрессу выход из шатдауна. Кроме того, демократы не нашли ничего лучше, как объяснить причины шатдауна разместив в своем официальном аккаунте в соцсети X видео с котятами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, предупредил, что администрация может начать «чистку» федеральных служащих, если шатдаун затянется (cамый длительный шатдаун в США продолжался 35 дней в 2018−2019 годах во время первого президентского срока Трампа. — Прим. ред.). Предыдущие остановки работы правительства не приводили к увольнениям: ранее федеральные служащие просто отправлялись в неоплачиваемый отпуск, напоминает агентство.
По конституции США федеральный бюджет находится в ведении конгресса.
Закрытие правительства — пятнадцатое с 1981 года и третье за два президентских срока Трампа — привело к тому, что примерно 750 000 федеральных служащих было отказано в выходе на работу. Другие федеральные служащие, такие как военнослужащие и пограничники, начали работать без оплаты труда.
Республиканцы имеют большинство голосов в сенате (53−47), но им нужна поддержка как минимум семи демократов, чтобы преодолеть установленный палатой порог в 60 голосов для принятия законопроектов о расходах. Речь идет о государственном финансировании деятельности федеральных агентств в размере 1,7 трлн долларов, что составляет примерно четверть годовых расходов. Значительная часть оставшейся суммы идет на программы здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также на выплату процентов по растущему долгу США в размере 37,5 трлн долларов, притом что ВВП США из-за шатдауна может терять по 15 млрд долларов в неделю.