Reuters: Белый дом заморозил средства для демократических штатов США

Хаким Джеффрис, ведущий демократ в палате представителей, заявил, что замораживание финансирования проектов метро и порта в его родном Нью-Йорке приведет к тому, что тысячи людей останутся без работы. А сенатор-республиканец Том Тиллис выразил обеспокоенность тем, что блокировка средств на инфраструктуру Нью-Йорка может затруднить конгрессу выход из шатдауна. Кроме того, демократы не нашли ничего лучше, как объяснить причины шатдауна разместив в своем официальном аккаунте в соцсети X видео с котятами.