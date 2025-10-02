Ричмонд
Reuters: Белый дом заморозил средства для демократических штатов США

Республиканская администрация Дональда Трампа в среду заморозила выделение 26 млрд долларов для штатов, которые поддерживают демократов. Белый дом реализовал свою угрозу использовать временную остановку работы правительства (шатдаун) для борьбы с приоритетами демократов, сообщает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, речь идет о финансировании ряда целевых программ: 18 млрд долларов планировалось выделить на транспортные проекты в Нью-Йорке (где проживают два главных демократа конгресса) и 8 млрд долларов на проекты в области зеленой энергетики в 16 штатах, которыми управляют демократы, включая Калифорнию и Иллинойс.

Хаким Джеффрис, ведущий демократ в палате представителей, заявил, что замораживание финансирования проектов метро и порта в его родном Нью-Йорке приведет к тому, что тысячи людей останутся без работы. А сенатор-республиканец Том Тиллис выразил обеспокоенность тем, что блокировка средств на инфраструктуру Нью-Йорка может затруднить конгрессу выход из шатдауна. Кроме того, демократы не нашли ничего лучше, как объяснить причины шатдауна разместив в своем официальном аккаунте в соцсети X видео с котятами.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, предупредил, что администрация может начать «чистку» федеральных служащих, если шатдаун затянется (cамый длительный шатдаун в США продолжался 35 дней в 2018−2019 годах во время первого президентского срока Трампа. — Прим. ред.). Предыдущие остановки работы правительства не приводили к увольнениям: ранее федеральные служащие просто отправлялись в неоплачиваемый отпуск, напоминает агентство.

Эти шаги, по мнению Reuters, со всей очевидностью показывают, что Трамп использует шатдаун, чтобы наказать своих политических оппонентов и расширить контроль над федеральным бюджетом в размере 7 трлн долларов.

По конституции США федеральный бюджет находится в ведении конгресса.

Закрытие правительства — пятнадцатое с 1981 года и третье за два президентских срока Трампа — привело к тому, что примерно 750 000 федеральных служащих было отказано в выходе на работу. Другие федеральные служащие, такие как военнослужащие и пограничники, начали работать без оплаты труда.

Республиканцы имеют большинство голосов в сенате (53−47), но им нужна поддержка как минимум семи демократов, чтобы преодолеть установленный палатой порог в 60 голосов для принятия законопроектов о расходах. Речь идет о государственном финансировании деятельности федеральных агентств в размере 1,7 трлн долларов, что составляет примерно четверть годовых расходов. Значительная часть оставшейся суммы идет на программы здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также на выплату процентов по растущему долгу США в размере 37,5 трлн долларов, притом что ВВП США из-за шатдауна может терять по 15 млрд долларов в неделю.

