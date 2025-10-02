Ричмонд
Токаев встретил президента Венгрии в Акорде

В Астане Касым-Жомарт Токаев встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в страну с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщили в Акорде, торжественная церемония встречи лидера Венгрии состоялась в резиденции президента Казахстана.

В Telegram-канале пресс-служба главы государства поделились фото, как Касым-Жомарт Токаев встретил Тамаша Шуйока.