Лукашенко провел три закрытые встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 2 октября, провел три закрытые встречи. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
«Три рабочие встречи провел сегодня Первый», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что темами встречи стали сотрудничество со странами Африки, вопросы нефтепереработки, а также военно-промышленный комплекс. И привели подробности закрытых встреч президента Беларуси.
Так, на первой встрече обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси. В том числе речь шла про важнейшие совместные проекты с зарубежными партнерами Беларуси.
«Перспективные направления и научно-технический потенциал белорусской оборонной промышленности — обо всем говорили сегодня в кабинете Первого», — отметили в телеграм-канале.
На второй встрече речь шла про сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений. В частности, поставки белорусской продукции на африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности — все это является востребованными направлениями, по которым есть запрос у африканских партнеров. По озвученным направлениям глава государства требует ускоряться, а также интенсифицировать работу.
Третья тема была связана с нефтепереработкой. Во время рабочей встречи по названному вопросы акцент в обсуждении делался на улучшение эффективности и увеличении объемов переработки нефти.
