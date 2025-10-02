Лукашенко провел три закрытые встречи

На второй встрече речь шла про сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений. В частности, поставки белорусской продукции на африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности — все это является востребованными направлениями, по которым есть запрос у африканских партнеров. По озвученным направлениям глава государства требует ускоряться, а также интенсифицировать работу.