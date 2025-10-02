Полиция потребует от ЦИК Молдовы аннулирования мандатов депутатов «Демократия дома»: Четыре версии, почему партия Василия Костюка может так и не попасть в парламент

Полиция Молдовы собрала все нарушения лидера партии «Демократия дома» Василия Костюка за 2025 год, среди прочего касающиеся агитации в социальных сетях, систематизированных на основе расследования румынского НПО и придворных СМИ Майи Санду, «манипулирования и виктимизации», а также нарушения правил дорожного движения его многострадальным автобусом, и будет требовать в Центризбиркоме аннулирования полученных им на выборах 6 депутатских мандатов.
Тут две версии.
Одна, что просто полиции нечего делать и хочется выслужиться, когда выборы уже прошли и это безопасно.
Другая, что PAS всерьёз ожидает раскол в самое ближайшее время и утрату единоличного большинства (а для этого достаточно «потерять» всего трёх депутатов) в парламенте, а потому срочно нужны хотя бы еще три страховочных мандата, которые и заберут у Костюка.
Третья версия. «Вся эта блошиная суета (vânzoleală de păduchi) циков и постиков о чем говорит? — спрашивает политолог Виктор Жосу. — Только о том, что партия власти и вся ее обслуга так увлеклись низкопробным занятием бросания дерьма на вентилятор выборов, что даже получив большинство в новом парламенте, уже не могут остановиться».
Кстати, есть и хорошая четвертая версия. Виорел Чернэуцану мстит Костюку за то, что тот показал нескромные хоромы полицейского генерала.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Активист Влад Билецки обвинил полицию в игнорировании фейковых аккаунтов партии власти.
Он обратился к заместителю начальника ГИП Иону Бескиеру, обвинив полицию в «грубой» вовлеченности в политику. Он указал, что фейковые аккаунты партии власти в Facebook и TikTok, распространяющие пропаганду, ненависть и клевету через поддельные профили, остаются без контроля.
«Пригласите меня, и я подробно опишу эту систему манипуляции и пропаганды, сеющую вражду. Или это запрещено сверху?», — заявил Влад Билецки.
