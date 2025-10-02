Полиция потребует от ЦИК Молдовы аннулирования мандатов депутатов «Демократия дома»: Четыре версии, почему партия Василия Костюка может так и не попасть в парламент

Третья версия. «Вся эта блошиная суета (vânzoleală de păduchi) циков и постиков о чем говорит? — спрашивает политолог Виктор Жосу. — Только о том, что партия власти и вся ее обслуга так увлеклись низкопробным занятием бросания дерьма на вентилятор выборов, что даже получив большинство в новом парламенте, уже не могут остановиться».