О чем говорили президенты Казахстана и Венгрии в Астане

Виктор Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Тамаша Шуйока за то, что он принял его приглашение и посетил Астану, а также назвал первый официальный визит очень важным событием для укрепления двустороннего сотрудничества.
Венгрия была одним из первых европейских государств, признавших наш суверенитет. А Будапешт стал первым европейским городом, принявшим нашу официальную дипломатическую миссию.
Он добавил, что поэтому Казахстан поддерживает очень тесные контакты с Венгрией во многих областях.
Уверен, что эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сферах.
Тамаш Шуйок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отметил, что две страны поддерживают активный диалог, основанный на доверии, взаимном уважении и исторических связях.
Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни. Считаю, что и сегодня наши политические отношения достигли высокого уровня, у нас также очень хорошее экономическое взаимодействие.
Он напомнил, что сегодня на конференции по искусственному интеллекту Digital Bridge 2025 отмечалось, что будущие отношения между двумя государствами открывают большие перспективы.
Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив.
Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства.