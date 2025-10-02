Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О чем говорили президенты Казахстана и Венгрии в Астане

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщили в Акорде.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Виктор Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Тамаша Шуйока за то, что он принял его приглашение и посетил Астану, а также назвал первый официальный визит очень важным событием для укрепления двустороннего сотрудничества.

Венгрия была одним из первых европейских государств, признавших наш суверенитет. А Будапешт стал первым европейским городом, принявшим нашу официальную дипломатическую миссию.

напомнил Токаев

Он добавил, что поэтому Казахстан поддерживает очень тесные контакты с Венгрией во многих областях.

Уверен, что эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сферах.

сказал глава государства

Тамаш Шуйок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отметил, что две страны поддерживают активный диалог, основанный на доверии, взаимном уважении и исторических связях.

Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни. Считаю, что и сегодня наши политические отношения достигли высокого уровня, у нас также очень хорошее экономическое взаимодействие.

заявил венгерский лидер

Он напомнил, что сегодня на конференции по искусственному интеллекту Digital Bridge 2025 отмечалось, что будущие отношения между двумя государствами открывают большие перспективы.

Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив.

подчеркнул президент Венгрии

Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше