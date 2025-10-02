Трамп на фоне шатдауна допустил сокращение управляемых демократами ведомств

В Truth Social он отметил, что 2 октября намерен провести встречу с директором Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселлом Воутом, чтобы «определить, какие из многих демократических ведомств, большинство из которых являются политическим обманом, он рекомендует сократить и должны ли эти сокращения быть временными или окончательными».
«Поверить не могу, что левые радикальные демократы дали мне такую беспрецедентную возможность», — добавил Трамп. В другой публикации он обвинил демократов в том, что они хотят направить деньги налогоплательщиков на помощь нелегальным иммигрантам и «открыть границы преступникам со всего мира».
Ранее, как сообщила газета Politico, директор АБУ уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса о том, что администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна). Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского госаппарата. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.
Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на «защиту жизни и собственности». Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.
С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года — в первый президентский срок Трампа.